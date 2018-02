Índice alemão ZEW de expectativas econômicas cai a 17,8 em fevereiro

Frankfurt, 20 - O índice de expectativas econômicas da Alemanha caiu de 20,4 em janeiro para 17,8 em fevereiro, segundo o instituto alemão ZEW. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal, no entanto, previam queda maior do indicador, a 16.



Já o chamado índice para as condições atuais medido pelo ZEW recuou de 95,2 em janeiro para 92,3 em dezembro. Fonte: Dow Jones Newswires.