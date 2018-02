Hashtag 'QueroMeAposentar' lidera os trend topics no Twitter Brasil

São Paulo - A hashtag #QueroMeAposentar lidera as menções no Twitter Brasil na manhã desta segunda-feira, 19. O termo é utilizado pelos usuários que protestam contra a reforma da Previdência, e acompanha os posts dos movimentos sociais que realizam manifestação contra o projeto nesta data.





Em São Paulo, sindicatos de bancários, metalúrgicos do ABC e motoristas e cobradores de ônibus do ABC e Guarulhos, fazem um dia de paralisação contra a reforma. Outros movimentos sociais também fizeram bloqueios parciais em rodovias que ligam a capital paulista aos Estados do Paraná e Rio de Janeiro.A rodovia Régis Bittencourt amanheceu bloqueada por pneus queimados, mas foi liberada pouco antes do fechamento deste texto, informou a Arteris em seu perfil no Twitter.A rodovia Presidente Dutra também teve pistas interditadas por manifestantes na altura de Guarulhos.As manifestações estavam programadas há dias e eram projetadas para coincidir com o início da votação da reforma da Previdência em Brasília, agendada para esta semana. No entanto, por causa da intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, o tema foi retirado da pauta do Congresso.