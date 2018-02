Minas tem maior alta do etanol; na semana, valor subiu em 16 regiões

O etanol hidratado permanece vantajoso sobre a gasolina somente no Mato Grosso e em Goiás (foto: Renato Weil/EM/D.A Press 18/11/13)

Os preços do etanol hidratado nos postos brasileiros subiram em 16 estados e no Distrito Federal na semana passada, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Em 10 unidades da federação houve recuo. Após uma série de aumentos, em São Paulo, principal estado produtor e consumidor, a cotação média do hidratado recuou 0,24% em relação à semana anterior, de R$ 2,891 pra R$ 2,884 o litro. No período de um mês, os preços do combustível subiram 2,05% nos postos paulistas. A maior alta na semana passada, de 10,05%, foi no Amapá. A maior baixa semanal, de 2,61%, ocorreu no Espírito Santo. Na média dos postos brasileiros pesquisados pela ANP houve queda de 0,07% no preço do etanol na semana passada.No período de um mês os preços do etanol subiram em todos os estados e no Distrito Federal. O destaque de alta mensal foi Minas Gerais, com reajuste de 9,14%. Na média brasileira, o preço do etanol nos postos brasileiros pesquisados pela ANP acumulou aumento de 2,55% na comparação mensal.No Brasil, o preço mínimo registrado na semana passada para o etanol em um posto foi de R$ 2,249 o litro, no Mato Grosso, e o máximo individual ficou de R$ 4,739 o litro, no Rio Grande do Sul. O menor preço médio estadual foi de R$ 2,566 o litro, também foi no Mato Grosso, e o maior preço médio também ocorreu no Rio Grande do Sul, de R$ 3,993 o litro.O etanol hidratado permanece vantajoso sobre a gasolina somente em postos de Mato Grosso e de Goiás, segundo dados da ANP. O levantamento considera que o combustível de cana, por ter menor poder calorífico, tenha um preço-limite de 70% do derivado de petróleo nos postos para ser considerado vantajoso. No Mato Grosso, onde o etanol é o mais competitivo, o biocombustível é vendido em média por 60,48% do preço da gasolina. Em Goiás a paridade está em 67,03%. Minas Gerais, onde o etanol vale, em média, 71,68% do preço da gasolina, é o estado onde o limite de paridade com o combustível de petróleo é desfavorável ao biocombustível, mas está mais próximo aos 70%.O preço médio da gasolina nos postos brasileiros recuou em 17 estados brasileiros na semana passada, segundo a ANP. Em oito estados brasileiros e no Distrito Federal os preços subiram e no Rio Grande do Sul ficaram estáveis. Na média nacional, houve queda nos postos de 0,21%, de R$ 4,221 para R$ 4,212 o litro entre a semana passada e a anterior.Em São Paulo, o litro da gasolina teve recuo de 0,37% na semana passada, de R$ 4,019 para R$ 4,004, em média. No Rio, o combustível saiu de R$ 4,661 para R$ 4,669, em média, alta de 0,17%. Em Minas, houve alta no preço médio da gasolina de 0,38%, de R$ 4,421 para R$ 4,438 o litro.Ontem, a Petrobras anunciou aumento de 1,50% no preço da gasolina e queda de 0,80% no diesel nas refinarias. Os novos preços valem a partir de hoje. A nova política de revisão de preços foi divulgada pela petroleira em 30 de junho de 2017. Com o novo modelo, a Petrobras espera acompanhar as condições do mercado e enfrentar a concorrência de importadores. Em vez de esperar um mês para ajustar seus preços, a Petrobras agora avalia todas as condições do mercado para se adaptar, o que pode acontecer diariamente. Além da concorrência, na decisão de revisão de preços pesam as informações sobre o câmbio e as cotações internacionais.