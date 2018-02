ANTT reajusta pedágio em trecho da BR-101 explorado pela Autopista Fluminense

Brasília, 16 - A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou o aumento de 3,07% na Tarifa Básica de Pedágio no trecho da BR-101/RJ que vai da divisa RJ/ES até a Ponte Presidente Costa e Silva, explorado pela Concessionária Autopista Fluminense.



Com a decisão, publicada no Diário Oficial da União (DOU), a tarifa básica passará de R$ 5,00 para R$ 5,50 nas praças de pedágio de Campos dos Goytacazes, Conceição de Macabu, Casimiro de Abreu, Rio Bonito e São Gonçalo.



Os novos valores entram em vigor a partir de zero hora do dia 17 de fevereiro de 2018.



(Luci Ribeiro)