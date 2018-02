Meirelles chega para reunião com Rodrigo Maia na residência oficial

Brasília, 16 - O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, se reúne no fim da manhã desta sexta-feira, 16, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). O ministro chegou à residência oficial da Presidência da Câmara por volta das 11h30.



O encontro ocorre em meio à decisão do governo federal de intervir na área de segurança pública do Rio de Janeiro.



Enquanto durar a intervenção, o Congresso Nacional não poderá votar emendas constitucionais, como a da reforma da Previdência.



(Igor Gadelha e Isadora Peron)