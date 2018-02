É uma grande prioridade nossa renegociar o Nafta, diz Mnuchin

São Paulo, 15 - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, afirmou nesta quinta-feira que a renegociação do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês) é uma "grande prioridade" do governo do presidente Donald Trump neste momento. Questionado por um deputado, porém, ele não quis dizer quais poderiam ser as consequências do abandono da iniciativa conjunta com Canadá e México.



"Não quero falar agora das consequências de uma eventual saída", respondeu Mnuchin, dizendo que poderia discutir a questão privadamente com o deputado. O secretário ressaltou que o governo americano deseja uma renegociação bem-sucedida, sem dar detalhes sobre a estratégia nesse diálogo. Ele disse que Trump já disse publicamente que prefere acordos bilaterais, mas também que não está fechado à possibilidade de iniciativas multilaterais, dependendo das condições.



Mnuchin falou durante audiência na Comissão de Meios e Recursos da Câmara dos Representantes, onde é discutido o projeto de Orçamento para o próximo ano fiscal do governo dos EUA.



(Gabriel Bueno da Costa)