Entrada de dólar supera saída em US$ 10,313 bi no ano até 9 de fevereiro, diz BC

Brasília, 15 - O fluxo cambial do ano até o dia 9 de fevereiro ficou positivo em US$ 10,313 bilhões, informou nesta quinta-feira, 15, o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era positivo em US$ 1,644 bilhão.



A entrada de dólares pelo canal financeiro neste ano até 9 de fevereiro foi de US$ 5,451 bilhões. Este resultado é fruto de ingressos no valor de US$ 64,964 bilhões e de envios no total de US$ 59,513 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.



No comércio exterior, o saldo anual acumulado até 9 de fevereiro ficou positivo em US$ 4,862 bilhões, com importações de US$ 17,079 bilhões e exportações de US$ 21,941 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 3,078 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 6,277 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 12,586 bilhões em outras entradas.



Fevereiro



Depois de encerrar janeiro com entradas líquidas de US$ 8,063 bilhões, o País registra fluxo cambial positivo de US$ 2,251 bilhões em fevereiro até o dia 9, informou o Banco Central.



O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 76 milhões no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 14,455 bilhões e de retiradas no total de US$ 14,531 bilhões.



No comércio exterior, o saldo de fevereiro até o dia 9 é positivo em US$ 2,327 bilhões, com importações de US$ 3,737 bilhões e exportações de US$ 6,064 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,096 bilhão em ACC, US$ 1,335 bilhão em PA e US$ 3,633 bilhões em outras entradas.



Semana



O fluxo cambial da semana de 5 a 9 de fevereiro ficou positivo em US$ 1,022 bilhão, informou o Banco Central.



O canal financeiro apresentou saída líquida de dólares na semana de US$ 568 milhões, resultado de aportes no valor de US$ 10,257 bilhões e de envios no total de US$ 10,826 bilhões. Este segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.



No comércio exterior, o saldo na semana passada ficou positivo em US$ 1,591 bilhão, com importações de US$ 2,892 bilhões e exportações de US$ 4,483 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 776 milhões em ACC, US$ 1,081 bilhão em PA e US$ 2,626 bilhões em outras entradas.



O resultado do fluxo cambial semanal costuma ser divulgado sempre às quartas-feiras. Desta vez, em função do carnaval, a divulgação foi transferida para a quinta-feira.



(Fabrício de Castro)