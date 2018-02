Inflação ao produtor avança 0,4% em janeiro ante dezembro nos EUA

Washington, 15 - O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,4% entre dezembro e janeiro, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. O resultado veio em linha com as expectativas de analistas consultados pela Dow Jones Newswires.



O núcleo do indicador, que exclui preços de energia e alimentos, avançou 0,4% no mesmo período, além do estimado pelos analistas, que previam alta de 0,2%.



Economistas acompanham os preços ao produtor em busca de sinais sobre o caminho da inflação ao consumidor. Ontem, o Departamento do Trabalho informou que o dado subiu 0,5% entre dezembro e janeiro, superando as expectativas dos analistas.



O indicador ressaltou que as pressões inflacionárias estão avançando na economia após um longo período de aumentos muito pequenos nos preços. Além disso, os salários nominais por hora em janeiro avançaram no maior ritmo desde o fim da recessão em meados de 2009.



A inflação mais forte pode fazer o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) cogitar uma aceleração do ritmo de apertos monetários neste ano. A próxima reunião está marcada para 20 e 21 de março. Fonte: Dow Jones Newswires.