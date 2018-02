PIB da Itália cresce 1,4% em 2017, melhor patamar desde 2010

Roma, 14 - O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália registrou avanço de 1,4% em todo o ano de 2017, a maior alta desde 2010 no país. Ainda assim, o resultado é inferior ao obtido no restante da zona do euro.



O PIB do país foi divulgado pela agência oficial de estatísticas. Na zona do euro, o crescimento foi de 2,5%, no maior patamar desde 2007.



A Itália tem registrado resultados piores que o restante da zona do euro e no fim do quarto trimestre do ano passado sua economia era então 6% menor do que no primeiro trimestre de 2008, antes do início da mais recente crise financeira global.



O dado sai ainda menos de três semanas antes das eleições nacionais de 4 de março, durante uma campanha mais voltada para a imigração e questões de segurança do que para a economia. O governista Partido Democrático, comandado pelo premiê Matteo Renzi, esperava conseguir um impulso com a melhora dos indicadores econômicos. Nos últimos meses, porém, Renzi perdeu apoio. Fonte: Dow Jones Newswires.