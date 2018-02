Vendas no varejo nos EUA caem 0,3% em janeiro ante dezembro

As vendas no varejo dos Estados Unidos recuaram 0,3% em janeiro, na comparação com dezembro, o pior desempenho em 11 meses, informou o Departamento do Comércio do país. O resultado contrariou as previsões de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que projetavam aumento de 0,2% no período.



Excluindo automóveis, as vendas no varejo ficaram estáveis entre dezembro e janeiro, decepcionando economistas que previam avanço de 0,5%.



O Departamento do Comércio revisou as vendas no varejo novembro e dezembro, que passaram de +0,4% para 0%. Fonte: Dow Jones Newswires.