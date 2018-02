Aneel deve promover Leilão A-6 entre maio e agosto deste ano

Brasília, 14 - O Ministério de Minas e Energia (MME) autorizou a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a promover Leilão A-6, para compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, no segundo quadrimestre de 2018 (de maio a agosto). A determinação consta de portaria publicada na edição desta quarta-feira, 14, do Diário Oficial da União (DOU).



Pelo ato, os agentes de distribuição deverão apresentar as declarações de necessidade de compra de energia elétrica para o leilão até 23 de fevereiro de 2018, na forma e modelo a serem disponibilizados na página do MME. Essas declarações devem considerar o atendimento à totalidade do mercado, com início de suprimento de energia elétrica a partir de 1º de janeiro de 2024.



(Luci Ribeiro)