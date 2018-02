MME recebe sugestões para aperfeiçoar diretrizes dos leilões de biodiesel

Brasília, 14 - O Ministério de Minas e Energia (MME) abriu consulta pública de 45 dias para discutir o aperfeiçoamento das diretrizes específicas dos leilões de biodiesel, nesta quarta-feira, 14, editadas na Portaria MME nº 476, de 15 de agosto de 2012.



O aviso da consulta está publicado no Diário Oficial da União (DOU). Os detalhes para o envio das contribuições podem ser obtidos no site do MME, no canal de consultas públicas.



(Luci Ribeiro)