Taxa geral de alavancagem continua alta, diz BC da China

Pequim, 14 - O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) afirmou nesta quarta-feira que, embora a taxa geral de alavancagem da economia doméstica continue alta, uma política monetária "prudente e neutra" tem contido os níveis de endividamento e ajuda a evitar a alavancagem excessiva.



Para a instituição, uma política monetária acomodatícia poderia causar bolhas de ativos. As companhias chinesas, particularmente as estatais, continuam a enfrentar uma crescente pressão por dívidas, afirmou o PBoC em relatório trimestral publicado hoje.



Além disso, o BC chinês disse que o mercado terá agora um papel maior na definição das taxas de câmbio. A instituição afirmou que também acompanhará o efeito das mudanças nos preços dos ativos nas economias avançadas. Fonte: Dow Jones Newswires.