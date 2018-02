Produção industrial avança 0,4% em dezembro ante novembro na zona do euro

Bruxelas, 14 - A produção industrial da zona do euro teve crescimento de 0,4% em dezembro na comparação com o mês anterior, segundo o relatório oficial divulgado nesta quarta-feira. Analistas ouvidos projetavam estabilidade. Na comparação anual, a produção da indústria da região avançou 5,2%, ante expectativa de alta de 4,2% dos analistas.



A agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat, informou ainda que a produção da indústria da zona do euro foi revisada para uma alta de 1,3% em novembro ante o mês anterior e para um crescimento de 3,7% na comparação anual. Anteriormente, a Eurostat havia calculado alta mensal de 1,0% e anual de 3,2% em novembro. Fonte: Dow Jones Newswires.