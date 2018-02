Oferta global de petróleo cresceu 350 mil bpd em janeiro

São Paulo, 12 - A oferta global de petróleo cresceu 350 mil barris por dia (bpd) em janeiro, para o nível de 97,67 milhões de bpd, informou há pouco a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).



Enquanto a produção dos Estados-membros da Organização caiu 8 mil bpd em janeiro, para 32,30 milhões de bpd, os países fora do cartel, incluindo gás natural líquido da Opep, ampliaram a exploração em 360 mil bpd, para 65,36 milhões de bpd.



Essa tendência de crescimento da produção fora da Opep deve continuar ao longo de 2018. Na avaliação do grupo, a produção deve crescer no Brasil, nos Estados Unidos, no Reino Unido, no México e na China.



Neste contexto, a Opep reafirmou o compromisso com os cortes de produção. "Os preços do petróleo são apoiados pelos esforços nossos para balancear mercado", ressaltou o grupo, ao destacar que o preço médio do barril vendido em janeiro (US$ 66,85) foi o maior desde novembro de 2014.



(Mateus Fagundes)