Opep revisa para cima projeção de demanda global de petróleo em 2018

São Paulo, 12 - A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) revisou a demanda global por petróleo em 2018 de 98,51 milhões de barris por dia (bpd) para 98,60 milhões de bpd.



De acordo com a instituição, este aumento da demanda se apoia na "perspectiva econômica positiva" para o ano de 2018.



Apesar do aumento da demanda global, a Opep vê que a procura pelo petróleo produzido pelos 14 Estados-membros do cartel será de 32,86 milhões de bpd, 10 mil bpd acima do nível de 2017.



Por sua vez, a demanda por petróleo produzido fora da Opep vai passar do nível de 64,16 milhões de bpd em 2017 para 65,74 milhões de bpd em 2018.



