China emite regras sobre empréstimos de seguradoras no exterior

Pequim, 12 - Reguladores da China emitiram novas regras sobre empréstimos para seguradoras de bancos no exterior com garantias dadas por bancos locais. Trata-se do mais recente esforço de Pequim para evitar os riscos de saída de capital.



Empréstimos com a finalidade de obter moeda estrangeira e transferir ativos para o exterior estão proibidos, afirmou nesta segunda-feira a Comissão Regulatória de Seguros da China, em comunicado conjunto com a Administração Estatal de Câmbio. A nota é datada de 5 de junho, mas não havia sido publicada até segunda-feira.



Ao emprestar do exterior com garantias domésticas, o nível de solvência das seguradoras no fim do trimestre anterior não pode ser inferior a 150%, disseram os reguladores.



Os fundos levantados por meio dessas atividades de financiamento podem ser usados apenas para projetos de investimento de companhias no exterior com propósitos especiais, ou subsidiárias, estabelecidas pelas seguradoras, de acordo com os reguladores. Fonte: Dow Jones Newswires.