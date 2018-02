Venda de medicamentos por distribuidores cresce 9% em 2017, diz Abradilan

São Paulo, 09 - As vendas de medicamentos por distribuidores cresceram 9% no ano de 2017, de acordo com dados da Associação Brasileira de Distribuição e Logística de Produtos Farmacêuticos (Abradilan). Nos 12 meses, o faturamento do setor chegou a R$ 5,3 bilhões.



O volume total de unidades comercializadas chegou a 1 bilhão no ano passado, elevação de 5,2%.



Apenas no mês de dezembro, as vendas alcançaram R$ 442 milhões, expansão de 6% na comparação anual.



A entidade reúne 146 empresas distribuidoras de medicamentos e produtos de higiene pessoal e cosméticos.



Segundo a Abradilan, 70% do varejo farmacêutico é atendido pelo canal distribuição.



(Dayanne Sousa)