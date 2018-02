Presidente da JBS se reúne com secretário-executivo do Ministério da Fazenda

Brasília, 09 - O empresário João Batista Sobrinho, presidente da JBS, está reunido na manhã desta sexta-feira, 9, no Ministério da Fazenda com o secretário-executivo da Pasta, Eduardo Guardia. O empresário, pai de Wesley e Joesley Batista, não entrou pela portaria principal do prédio.



João Batista, conhecido como Zé Mineiro, é o fundador da JBS e reassumiu a presidência da empresa em setembro do ano passado, após a prisão de seus filhos por informação privilegiada. Joesley foi o pivô do maior escândalo político de 2017, após gravar um encontro com o presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu.



O Ministério da Fazenda não informou ainda a pauta da reunião entre o empresário e Guardia. O ministro Henrique Meirelles não deve participar do encontro.



Meirelles foi presidente do conselho de administração da J&F, grupo que engloba a JBS, e foi também responsável pela criação da plataforma digital do Banco Original, que pertence à família Batista.



O ministro da Fazenda disse não saber o assunto da reunião. Segundo ele, Guardia dará explicações à imprensa após o encontro. "Não participei da marcação dessa reunião", afirmou Meirelles, ao sair do ministério para encontro com o presidente Michel Temer, no Palácio do Planalto.



(Eduardo Rodrigues)