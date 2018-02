Produção industrial cresce em 8 de 14 locais pesquisados em dezembro, diz IBGE

Rio, 08 - A produção industrial subiu em oito dos 14 locais pesquisados na passagem de novembro para dezembro, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, informou nesta quinta-feira, 8, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na média nacional, a produção industrial avançou 2,8% na mesma base de comparação.



Os maiores avanços aconteceram no Rio Grande do Sul (6,8%) e no Amazonas (6,2%), informou o IBGE. "Ceará (4,9%), São Paulo (3,0%), Santa Catarina (1,6%), Paraná (1,6%), Rio de Janeiro (1,0%) e Minas Gerais (0,2%) completaram o conjunto de locais com índices positivos", diz a nota divulgada pelo IBGE.



Na contramão, Goiás (-2,7%) teve a maior queda no mês. "As demais taxas negativas foram de Pará (-1,8%), Pernambuco (-1,8%), Espírito Santo (-1,7%), Bahia (-1,5%) e região Nordeste (-0,2%)", informou o IBGE.



No índice acumulado no ano, a alta ocorreu em 12 das 15 localidades pesquisadas. O destaque foi o Pará, com alta de 10,1%. "Bahia (-1,7%), Pernambuco (-0,9%) e a região Nordeste (-0,5%) registraram as únicas quedas no acumulado de 2017", diz a nota do IBGE. Na média, a produção industrial avançou 2,5% no País como um todo em 2017 ante 2016.



São Paulo



A produção industrial em São Paulo subiu 3,0% em dezembro de 2017 ante novembro, acima da média do País no mesmo mês, que foi de 2,8% na mesma comparação, informou o IBGE. Ante dezembro de 2016, a produção industrial em São Paulo subiu 10,1%, contra 4,3% na média nacional.



No ano, o Estado de São Paulo acumulou alta de 3,4%, acima da média nacional de 2,5%.



(Vinicius Neder)