INPC sobe 0,23% em janeiro ante 0,26% em dezembro 2017, revela iBGE

Rio, 08 - O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) teve um avanço de 0,23% em janeiro, após a alta de 0,26% registrada em dezembro, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 8, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Como resultado, o índice acumulou uma elevação de 1,87% em 12 meses. Em janeiro do ano passado, o INPC havia sido de 0,42%.



O INPC mede a variação dos preços para as famílias com renda de um a cinco salários mínimos e chefiadas por assalariados.



Construção



O IBGE também divulgou nesta quinta-feira o Índice Nacional da Construção Civil (INCC/Sinapi), que subiu 0,27% em janeiro, após uma elevação de 0,18% em dezembro. O índice acumulado em 12 meses foi de 3,71%.



De acordo com o instituto, o custo nacional da construção alcançou R$ 1.069,61 em janeiro, acima dos R$ 1.066,68 por metro quadrado estimados em dezembro. A parcela dos materiais teve aumento de 0,50%, enquanto o custo da mão de obra subiu 0,04%.



(Daniela Amorim)