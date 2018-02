Inflação de janeiro fica em 0,29%, menor taxa desde o Plano Real

Rio, 08 - A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou janeiro com alta de 0,29%, ante um avanço de 0,44% em dezembro, informou na manhã desta quinta-feira, 8, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A inflação de 0,29% foi a mais baixa para o mês desde o início do Plano Real (1194), segundo o instituto.





O resultado ficou abaixo do piso do intervalo das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast , que previam uma alta entre 0,33% e 0,50%, com mediana positiva de 0,41%.Com o resultado agora apresentado, a taxa acumulada em 12 meses voltou a recuar, após quatro meses seguidos de aceleração. O IPCA em 12 meses saiu de 2,95% em dezembro de 2017 para 2,86% em janeiro de 2018 - também abaixo do piso das projeções dos analistas, que iam de 2,89% a 3,10%, com mediana de 2,98%. Em janeiro do ano passado, o IPCA tinha ficado em 0,38%.Os técnicos do IBGE concedem entrevista coletiva ainda na manhã desta quinta-feira para comentar os resultados.