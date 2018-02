Exportações da Alemanha atingem nível recorde em 2017

Frankfurt, 08 - As exportações da Alemanha atingiram recorde em 2017, segundo dados publicados hoje pela agência de estatísticas do país, a Destatis. No ano passado, as exportações alemãs subiram 6,3%, atingindo quase 1,3 trilhão de euros (US$ 1,6 trilhão).



Mas as importações da Alemanha também atingiram patamar inédito em 2017, um pouco acima de 1 trilhão de euros, e avançaram em ritmo ainda mais forte, de 8,3%.



Como resultado, o superávit na balança comercial da Alemanha diminuiu pela primeira vez em oito anos em 2017, a 244,9 bilhões de euros. Em 2016, o saldo positivo havia sido de 248,9 bilhões de euros, o maior desde a Segunda Guerra Mundial.



Apenas em dezembro, a Alemanha teve superávit comercial de 21,4 bilhões de euros, no cálculo com ajustes sazonais. O resultado ficou acima da previsão da Trading Economics (+19,5 bilhões de euros) e da projeção da Dow Jones Newswires (+21 bilhões de euros).



As exportações alemãs subiram 0,3% em dezembro ante novembro, enquanto as importações cresceram 1,4%.



Ainda em dezembro, a Alemanha registrou superávit em conta corrente de 27,8 bilhões de euros, informou a Destatis. Fonte: Dow Jones Newswires.