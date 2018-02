Relator e líder do governo concedem entrevista sobre novo texto da Previdência

Brasília, 07 - O líder do governo na Câmara dos Deputados, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), e o relator da Reforma da Previdência, deputado Arthur Maia (PPS-BA), concedem entrevista coletiva às 10h desta quarta-feira, 7, para apresentar um novo texto sobre a matéria. A coletiva será realizada na Câmara e na ocasião será distribuída emenda aglutinativa com as mudanças.



(Igor Gadelha)