Retomamos conversa sobre autonomia do BC, diz Maia após reunião com Ilan

Brasília, 07 - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, tiveram reunião na manhã desta quarta-feira, 7, e debateram a agenda legislativa da autoridade monetária. Além das iniciativas já defendidas pelo BC no Congresso Nacional, os dois voltaram a tratar do antigo projeto de independência formal do BC. "Discutimos de tudo, menos de Copom", disse. O Comitê de Política Monetária (Copom) decide na noite desta quarta o rumo do juro básico da economia.



"Discutimos a agenda dele (do BC), de cadastro positivo, modernização do sistema de duplicatas e a possibilidade dos depósitos voluntários", disse, em entrevista em frente à residência oficial da Câmara. "E iniciamos muito levemente a retomada de um debate que eu tenho até um projeto que é sobre a autonomia do BC", defendeu. Maia comentou que a independência da autoridade teria "impacto muito forte na economia" e mencionou o desejo de avançar "nesse tema, nesse debate e até votar, se tiver agenda, nesse primeiro semestre".



Para o presidente da Câmara, a agenda do BC é "pró-sociedade" porque tem como consequência fatos positivos aos consumidores, como a redução do juro e do spread bancário.



(Fernando Nakagawa)