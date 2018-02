Disposição do consumidor para gastar cresce 80% em um ano, diz Ibevar

São Paulo, 06 - O ânimo dos consumidores brasileiros cresceu no último ano. Em dezembro, a disposição de consumidores a comprar era 80% mais alta do que no mesmo mês do ano passado, segundo dados de pesquisa do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo (Ibevar) em parceria com a Epistemics. O indicador, baseado em manifestações de consumidores na internet, vem subindo desde abril do ano passado e, segundo o presidente do Ibevar, Claudio Felisoni de Angelo, mostra uma tendência positiva pela frente.



A captura desse maior otimismo faz o Ibevar estimar um crescimento das vendas do varejo para o primeiro trimestre de 2018. A projeção é de aumento real de 5,4% nas vendas do varejo ampliado nos três primeiros meses do ano em comparação com igual período de 2017.



Embora espere um bom primeiro trimestre para o varejo, Felisoni considera que os resultados do ano ainda podem ser influenciados negativamente pelo fato de 2018 ser um ano de eleições. A avaliação é de que o cenário político incerto tende a afetar o humor dos consumidores.



"Essa melhora de ânimo observada até agora influencia as expectativas para 2018, mas é importante ressaltar que o que vai acontecer depende de como se desenrola o cenário eleitoral", comentou. "Tenho a impressão de que o futuro dessa eleição está muito imprevisível", disse. Para ele, a condenação em segunda instância do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode representar um fortalecimento de adversários de centro-direita. Ao mesmo tempo, ele considera que os projetos de centro ainda enfrentam dificuldades em meio ao discurso dos apoiadores de Lula de que ele foi injustiçado.



Outros elementos do cenário tendem a sustentar um ano ainda bom para o varejo, na avaliação de Felisoni. Ele menciona a redução da inflação e das taxas de juros ao consumidor. Além disso, destaca a recuperação do emprego, que, embora de forma lenta, tem ocorrido gradualmente.



O Ibevar modificou pela primeira vez sua metodologia de estudo da intenção de compra. Há anos a entidade estuda o comportamento dos consumidores, mas vinha baseando seus levantamentos em questionários aplicados na cidade de São Paulo. Agora, o estudo se baseia em uma análise de elementos dispostos em comentários na internet. O levantamento do Ibevar e Epistemics analisou uma amostra de 632 mil comentários em vídeos postados online de produtos de bens de consumo durável e estudou as manifestações de intenção de compra.



A pesquisa estudou ainda a disposição de gasto. A quantidade de dinheiro que os consumidores manifestam interesse em gastar cresceu 44,8% em 2017 na comparação com o ano anterior. Houve um salto nesse indicador a partir de setembro do ano passado, o que pode ter sido motivado pela proximidade da Black Friday, evento que marca um pico de vendas no varejo, sobretudo para bens duráveis.



(Dayanne Sousa)