Déficit comercial dos EUA sobe a US$ 53,1 bi em dezembro, maior nível em 9 anos

Washington, 06 - Os Estados Unidos registraram o maior déficit comercial em nove anos no mês de dezembro, com a forte demanda do mercado consumidor americano fazendo as importações superarem as exportações.



O déficit expandiu 5,3% em relação ao mês anterior, para o valor sazonalmente ajustado de US$ 53,1 bilhões em dezembro, o maior desde outubro de 2008, segundo o Departamento de Comércio. Economistas consultados pelo Wall Street Journal esperavam o déficit em US$ 51,3 bilhões.



As importações subiram 2,5% em dezembro, para um recorde de US$ 256,5 bilhões, refletindo compras de bens de consumo, como celulares, no mês mais importante da temporada de festas, bem como mais importações de veículos e bens de capital.



Já as exportações subiram 1,8%, para US$ 203,4 bilhões, com destaque para insumos industriais e aviação civil.



Os números podem apresentar volatilidade mês ante mês. A balança comercial de novembro sofreu revisão para baixo, passando de US$ 50,5 bilhões para US$ 5,43 bilhões. Em 2017 como um todo, o valor das importações americanas subiu 6,7% e as exportações aumentaram 5,5%. O déficit expandiu 12,1% comparado com 2016. Fonte: Dow Jones Newswires.