Inflação na OCDE acelera em 2017 para 2,3%

Paris, 06 - A inflação ao consumidor das maiores economias do mundo ganhou um pouco de força em 2017, segundo dados publicados hoje pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).



A OCDE informou que a inflação anual de seus 35 países-membros ficou em 2,3% em dezembro, acima da taxa de 1,8% registrada no fim de 2016. Houve desaceleração, no entanto, em relação a novembro, quando a inflação anual ficou em 2,4%.



Desconsiderando-se itens voláteis, como alimentos e energia, a inflação subjacente anual na OCDE foi de 1,9% em dezembro, ante 1,8% um ano antes.



No G-20, que reúne as 20 maiores economias do mundo, a taxa anual de inflação foi de 2,3% em dezembro de 2016 para 2,5% no último mês do ano passado.



No Brasil, que não faz parte da OCDE, a taxa anual em dezembro ficou em 2,9%, um pouco acima de 2,8% no mês anterior. Fonte: Dow Jones Newswires.