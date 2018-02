Sindigás diz que preço do GLP Industrial ainda é 32,82% acima do importado

Rio, 05 - Apesar da redução do preço do GLP Industrial em 4,6% anunciada nesta segunda-feira, 5, pela Petrobras, o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (Sindigás) voltou a reclamar que o preço continua acima do preço do gás importado e mais caro em relação às embalagens de 13 quilos do produto (botijão).



Segundo o Sindigás, após a queda média de 4,6% anunciada pela Petrobras - entre 4,2% e 4,9%, dependendo da região - o preço no mercado interno ficou 32,82% acima da paridade de importação e 35,20% mais caro em relação ao botijão de 13 quilos.



"O Sindigás reforça que falta ainda uma política de preços para o GLP empresarial, o que faz persistir a diferença de preços entre o GLP residencial e o empresarial e, ainda, o ágio cobrado pela Petrobras em relação ao preço praticado no mercado internacional para o produto", disse a entidade em nota.



(Denise Luna)