Mudanças na reforma são aceitáveis se conseguirem mais votos, admite Dyogo

Brasília, 02 - O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, admitiu nesta sexta-feira, 2, que o governo pode aceitar mudanças no projeto de reforma da Previdência, se essas alterações conseguirem mais votos de parlamentares para a aprovação no texto.



"A discussão da reforma da Previdência agora é pragmática. Se deixarmos para depois da eleição, a reforma virará tema de campanha e muito parlamentares podem se comprometer nas eleições a não alterarem a previdência", avaliou o ministro.



(Eduardo Rodrigues e Lorenna Rodrigues)