EUA geram 200 mil empregos em janeiro, acima do previsto

Washington, 02 - Os Estados Unidos criaram 200 mil empregos em janeiro, informou o Departamento do Trabalho nesta sexta-feira. O dado veio acima das expectativas de analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, que previam geração de 177 mil vagas. Nos últimos três meses, a média mensal de criação de postos de trabalho foi de 192 mil, acima da média de 181 mil em 2017 como um todo.



A taxa de desemprego manteve-se em 4,1%, como esperado. Já o salário médio por hora dos trabalhadores subiu 0,34% no mês, ou US$ 0,09, para US$ 26,74 por hora. O dado também veio melhor do que os 0,20% esperados. Em 2017, os salários subiram 2,9%.



Janeiro marcou o 88º mês seguido de criação de empregos nos EUA, a série mais longa da história, o que comprova a durabilidade de expansão econômica que começou em 2009.



Em janeiro, a maioria dos setores da economia contratou. Foram 196 mil vagas criadas no setor público e 4 mil no setor público.



De acordo com o Departamento do Trabalho, o fechamento de três dias do governo atrapalhou um pouco a coleta dos dados, mas não teve "efeitos discerníveis" nos números principais. Fonte: Dow Jones Newswires.