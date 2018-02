Poupatempo muda regra para saque de créditos da Nota Fiscal Paulista

São Paulo, 02 - O Poupatempo informa que entrou está em vigor, desde esta quinta-feira, dia 1º de fevereiro, uma nova regra para saque de créditos da Nota Fiscal Paulista. Agora, qualquer pessoa cadastrada no programa pode fazer transferências de créditos para a conta bancária com valores acima de R$ 0,99. Antes o limite era de R$ 25,00.



A consulta do saldo de crédito da Nota Fiscal Paulista e a transferência de valores para a conta bancária pode ser feita pelo site da Secretaria estadual da Fazenda ou pelo celular, com o aplicativo "SP Serviços".



De acordo com o Poupatempo, quem tem dificuldades em navegar na web, poderá procurar a área de serviços eletrônicos do Poupatempo (e-poupatempo), onde os atendentes irão prestar auxílio.