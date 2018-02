China libera US$ 63,1 bilhões em crédito de médio prazo em janeiro

Pequim, 01 - O banco central da China (PBoC, na sigla em inglês) informou hoje que injetou 398 bilhões de yuans (US$ 63,1 bilhões) em liquidez no setor bancário por meio de sua linha de crédito de médio prazo em janeiro. Os recursos tinham vencimento de um ano e foram repassados a uma taxa de juros de 3,25%.



O PBoC também liberou no mês passado 72 bilhões de yuans através da linha suplementar a três bancos que auxiliam na implementação de políticas da China, de forma a financiar projetos de infraestrutura.



Além disso, o BC chinês injetou 24,45 bilhões de yuans via linha de crédito permanente em janeiro. Fonte: Dow Jones Newswires.