TV analógica será desligada nesta quarta-feira em Curitiba

Brasília, 31 - O sinal analógico da TV aberta será desligado nesta quarta-feira, 31, às 23h59 em Curitiba (PR). A partir de quinta-feira, 1, apenas o sinal de TV digital estará disponível na capital paranaense. Nas cidades de Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS), Franca (SP) e Ribeirão Preto (SP), o índice mínimo de cobertura do sinal digital não foi atingido e, por isso, o desligamento será feito em etapas, a critério das geradoras e retransmissoras locais.



O desligamento do sinal analógico é uma decisão autorizada pelo grupo de implantação da TV digital (Gired), coordenado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a partir de pesquisas realizadas em cada cidade. A autorização só é dada quando o índice de cobertura atinge 93%, com margem de erro de três pontos para mais e para menos.



Em Curitiba, o índice atingiu 91%, suficiente para fazer o desligamento de uma só vez. Em Florianópolis (SC), o índice atingiu 89% e, por isso, o processo começa nesta quarta e vai até 28 de fevereiro. Em Porto Alegre (RS), o índice foi de 88% e, por isso, o desligamento começa nesta quarta e vai até 14 de março.



No interior de São Paulo, o desligamento também será feito em etapas. Em Ribeirão Preto e Franca, ele começa nesta quarta e vai até 21 de fevereiro. Em ambas as cidades, a abrangência do sinal digital chegou a 89% das residências.



Enquanto algumas cidades estão atrasadas, São Luís (MA) e mais dez municípios maranhenses se anteciparam. O sinal digital já chegou a 92% dos domicílios da região. Segundo a Anatel, é a primeira vez que uma região atinge a meta 60 dias antes da data marcada, que é 28 de março.



De acordo com o secretário de Radiodifusão do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), Moisés Queiroz Moreira, já são 333 municípios em todo o País apenas com o sinal digital, onde vivem 76 milhões de pessoas.



Quando o desligamento for concluído em Porto Alegre e municípios vizinhos, o sinal digital terá chegado a 492 municípios e 85 milhões de pessoas. "São quase 500 cidades e quase 90 milhões de brasileiros, trazendo muita qualidade e entretenimento no sinal de TV e nenhum problema na implantação", disse o ministro do MCTIC, Gilberto Kassab.



O presidente da Anatel, Juarez Quadros, comemorou o feito atingido por São Luís, no Maranhão. "Para surpresa nossa, São Luís, com desligamento previsto para 28 de março, já na primeira pesquisa apontou 92% de cobertura de TV digital. É um case de sucesso, mas a data de desligamento será mantida."



Os beneficiários de programas sociais do governo - Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e Tarifa Social de Energia Elétrica, entre outros - têm direito a receber gratuitamente os kits para o sinal digital, compostos por conversor, antena e controle remoto. Basta acessar o site Seja Digital para agendar a retirada. O telefone da central de atendimento é 147.



A TV digital aberta oferece mais qualidade de som e imagem aos telespectadores. O desligamento do sinal analógico visa a liberar a faixa de 700 megahertz (MHz), atualmente ocupada pelos canais de TV aberta, para ampliar a cobertura do sinal de telefonia e internet de quarta geração (4G).



