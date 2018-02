BCE anuncia que irá realizar testes de estresse com 37 bancos da zona do euro

São Paulo, 31 - O Banco Central Europeu (BCE) anunciou nesta quarta-feira que irá examinar 37 bancos da zona do euro como parte de testes de estresse deste ano realizados com conjunto com a Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla em inglês), agência vinculada à União europeia. De acordo com os critérios de seleção da EBA, os bancos selecionados representam 70% do total de ativos bancários da zona do euro.



"Os resultados do teste de estresse proporcionarão às partes interessadas e ao público informações sobre a resiliência dos bancos, a capacidade de absorver choques e de atender aos requisitos de capital em condições macroeconômicas adversas", afirmou o BCE em nota Os resultados devem ser divulgados até 2 de novembro.



Quatro bancos gregos supervisionados diretamente pela autoridade monetária da zona do euro sofrerão o mesmo teste de estresse sob o cenário e metodologia da EBA. "No entanto, para completar o teste antes do fim do terceiro programa de resgate da Grécia, o cronograma será acelerado e os resultados devem ser publicados em maio", de acordo com o BCE.



(Victor Rezende)