Déficit nominal do setor público soma R$ 511,408 bi em 2017, mostra BC

Brasília, 31 - O setor público consolidado registrou déficit nominal de R$ 511,408 bilhões em 2017, equivalente a 7,80% do Produto Interno Bruto (PIB), informou nesta quarta-feira, 31, o Banco Central, por meio da Nota de Política Fiscal à imprensa. O rombo das contas públicas após o pagamento de juros caiu em relação aos R$ 562,815 bilhões registrados em 2016, quando a conta correspondeu a 8,99% do PIB.



No ano passado, o Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) registrou déficit nominal de R$ 459,349 bilhões. Os governos regionais tiveram saldo negativo de R$ 46,815 bilhões, enquanto as empresas estatais registraram déficit nominal de R$ 5,244 bilhões.



Em dezembro, o déficit nominal foi de R$ 65,641 bilhões. No mesmo mês de 2016, ele havia sido de R$ 105,237 bilhões.



Gasto com juros



O setor público consolidado teve gasto de R$ 400,826 bilhões com juros em 2017, informou o Banco Central. Em 2016, essa despesa havia atingido R$ 407,024 bilhões.



O Governo Central teve no ano passado despesas na conta de juros de R$ 340,907 bilhões. Já os governos regionais registraram gasto de R$ 54,312 bilhões e as empresas estatais, de R$ 5,606 bilhões.



Em dezembro, o gasto com juros somou R$ 33,319 bilhões. No mesmo mês de 2016, ele havia sido de R$ 34,251 bilhões.



(Fabrício de Castro e Fernando Nakagawa)