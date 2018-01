Setor público tem déficit primário de R$ 32,321 bilhões em dezembro, diz BC

Brasília, 31 - As contas do setor público acumularam déficit primário de R$ 32,321 bilhões em dezembro, informou nesta quarta-feira, 31, o Banco Central, por meio da Nota de Política Fiscal à imprensa. O valor é menor que a metade do rombo observado em igual mês do ano passado, quando as contas públicas fecharam no vermelho em R$ 70,737 bilhões.



O resultado foi o menor déficit para o mês desde 2014, quando o rombo das contas públicas somou R$ 12,894 bilhões.



O déficit ficou dentro das estimativas de analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam rombo de R$ 36,7 bilhões a R$ 20 bilhões em dezembro. A mediana estava negativa em R$ 31,35 bilhões.



O resultado fiscal de dezembro foi obtido com um déficit de R$ 22,168 bilhões do Governo Central.



Os governos regionais (Estados e municípios) apresentaram saldo negativo de R$ 9,686 bilhões, sendo que Estados registraram superávit de R$ 7,306 bilhões, enquanto municípios alcançaram um resultado negativo de R$ 2,380 bilhões.



Já as empresas estatais apresentaram um déficit de R$ 467 milhões em dezembro.



(Fabrício de Castro e Fernando Nakagawa)