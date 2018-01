Vendas de papelão ondulado crescem 3,91% em dezembro, diz ABPO

São Paulo, 31 - As vendas de papelão ondulado utilizados em embalagens - caixas, acessórios e chapas - subiram 3,91% em dezembro na comparação com igual mês de 2016, com dois dias úteis a menos, para 275,953 mil toneladas. Porém, houve queda de 0,45% sobre novembro de 2017, no dado com ajuste sazonal.



Os dados fechados foram divulgados nesta quarta-feira, 31, pela Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO).



Com isso, o volume expedido encerrou 2017 com avanço de 4,92% sobre o verificado em 2016, totalizando 3,501 milhões de toneladas.



(Letícia Fucuchima)