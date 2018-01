Meirelles diz que decisão sobre contingenciamento será tomada até sexta-feira

São Paulo, 30 - O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse a jornalistas nesta terça-feira, 30, que a decisão sobre contingenciar ou não gastos públicos no Orçamento de 2018 será tomada até sexta-feira, 2. Ele foi questionado sobre se o montante ficaria em torno de R$ 20 bilhões, mas evitou falar em números.



"Esta decisão, primeiro se haverá necessidade de contingenciamento, e se houver, de quanto, será tomada até sexta-feira", afirmou após fazer palestra em evento do Credit Suisse.



Meirelles voltou a afirmar que está focado em sua tarefa no Ministério da Fazenda e decidirá sobre sua candidatura à Presidência da República somente entre o final de março e início de abril. "As eleições vão definir os rumos para o Brasil nos próximos anos", disse ele, destacando que o novo presidente terá de continuar com as políticas de reformas e ajustes iniciadas por Michel Temer.



(Altamiro Silva Junior e Eduardo Laguna)