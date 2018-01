IBGE: 16 entre 24 atividades têm aumentos de preços no IPP de dezembro

Rio, 30 - Os reajustes nos preços das indústrias extrativas, refino de petróleo e produtos de álcool, metalurgia e outros produtos químicos puxaram a alta de 0,46% registrada pelo Índice de Preços ao Produtor (IPP) de dezembro do ano passado, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 30.



Entre as 24 atividades industriais pesquisadas no IPP, 16 apresentaram variações positivas em dezembro. As três maiores taxas foram registradas pelas indústrias extrativas (4,59%), madeira (1,38%) e máquinas, aparelhos e materiais elétricos (1,24%).



A maior queda ocorreu na confecção de artigos do vestuário e acessórios (-4,44%).



"Foram as promoções de fim de ano", explicou Manuel Campos, analista do IPP na Coordenação de Indústria do IBGE.



Em termos de influência, os maiores impactos para a taxa do IPP do mês partiram das indústrias extrativas (0,17 ponto porcentual), refino de petróleo e produtos de álcool (0,09 ponto porcentual), metalurgia (0,06 ponto porcentual) e outros produtos químicos (0,05 ponto porcentual).



(Daniela Amorim)