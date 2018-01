Etanol segue vantajoso ante gasolina só em Mato Grosso e Goiás

Ribeirão Preto, 29 - Os valores médios do etanol hidratado seguem vantajosos sobre os da gasolina em postos dos Estados de Mato Grosso e Goiás, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas. O levantamento considera que o combustível de cana, por ter menor poder calorífico, deve custar até 70% do derivado de petróleo nos postos para ser considerado vantajoso.



Em Mato Grosso, onde o etanol é mais competitivo, o biocombustível é vendido em média por 60,20% do preço da gasolina. Em Goiás a paridade está em 67,13%. Em Minas Gerais o etanol vale, em média, 71,47% do preço da gasolina, bem próximo do limite de paridade com o combustível de petróleo, assim como em São Paulo, onde a paridade está em 71,74%.



A gasolina é mais vantajosa no Rio Grande do Sul. Naquele Estado, o preço do etanol atinge 90,09% do cobrado em média pela gasolina.



(Gustavo Porto)