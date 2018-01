Tesouro: ao fim de 2017 e 2018 queda de despesas será da ordem de 1% do PIB

Brasília, 29 - A secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, disse nesta segunda-feira 29, que as despesas do governo federal cairão cerca de 1% na proporção do PIB, considerando o biênio 2017-2018. "Isso é algo que não acontece há 25 anos. A regra do Teto de Gastos está conseguindo realizar uma disciplina fiscal", avaliou.



Segundo ela, o fato de o governo ter executado despesas R$ 50 bilhões inferiores ao autorizado pelo Teto de Gastos em 2017 ajudará o cumprimento do teto em 2018, já que os gastos deste ano partirão de uma base menor.



(Lorenna Rodrigues e Eduardo Rodrigues)