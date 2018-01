Gastos com consumo e renda pessoal nos EUA sobem 0,4% cada em dezembro

Washington, 29 - Os gastos com consumo nos Estados Unidos subiram 0,4% em dezembro, considerando-se ajustes sazonais, segundo pesquisa divulgada hoje pelo Departamento do Comércio. O dado ficou ligeiramente abaixo das previsões de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que estimavam alta de 0,5%. Os gastos com consumo de novembro foram revisados de +0,6% para +0,8%.



A renda pessoal também cresceu 0,4% em dezembro, acima das expectativas de alta de 0,3% de analistas. O dado de novembro não sofreu revisão e permaneceu com alta de 0,3%.



Ainda segundo o Departamento do Comércio, a taxa de poupança dos EUA chegou ao nível mais baixo desde setembro de 2005. O indicador, que mede a diferença entre o que as famílias recebem o que elas gastam em bens, serviços e empréstimos, ficou em 2,4% em dezembro, de 2,5% em novembro. Fonte: Dow Jones Newswires.