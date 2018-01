Fitch reafirma rating da França em 'AA', com perspectiva estável

São Paulo, 26 - A agência de classificação de risco Fitch reafirmou o rating de longo prazo e em escala global da França em 'AA', com perspectiva estável.



Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, a agência comenta que a nota da França equilibra uma economia grande, rica e diversificada, instituições civis e sociais fortes e eficazes, além de um histórico de estabilidade macrofinanceira, com uma alta e ainda crescente relação dívida-PIB, e com o maior déficit orçamentário projetado na zona do euro neste ano. "O rating ainda se beneficia de uma forte flexibilidade financeira, ajudada pelas condições de financiamento na zona do euro e o acesso a mercados de capitais profundos e líquidos como um membro central da zona do euro", disse a Fitch.



De acordo com a agência, reforma no mercado de trabalho na França, liderada pelo presidente Emmanuel Macron, "foi aprovada com relativamente pouca resistência dos sindicatos e também ajudou a estimular a confiança econômica". Para a Fitch, o impulso da reforma coincidiu com a aceleração da recuperação cíclica da França e, mais amplamente, na zona do euro.



A Fitch, no entanto, lembra que, em contraste com a agenda de reformas estruturais, a consolidação fiscal pode ser um problema para o país. "O déficit orçamentário se beneficia da recuperação econômica e, provavelmente, caiu abaixo de 3% do PIB em 2017, mas a tendência do déficit estrutural subjacente é menos favorável", comentou a agência.



(Victor Rezende)