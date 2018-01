Pela Previdência, Temer adia viagem a Portugal

Brasília, 26 - O presidente Michel Temer decidiu nesta sexta-feira, 26, adiar a viagem que faria na semana que vem para Portugal para participar da XII Cimeira Luso-Brasileira no dia 2 de fevereiro. Temer sairia do Brasil no dia 1 e, segundo interlocutores, pediu que o Ministério das Relações Exteriores agende uma nova data para o encontro com o primeiro-ministro português, António Costa, para que ele possa concentrar os esforços nas negociações em torno da reforma da Previdência.



Segundo auxiliares, Temer quer aproveitar a semana que vem para realizar as conversas a fim de garantir que as discussões da Previdência comecem no dia 5, como está pré-estipulado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. No último final de semana, o presidente disse a auxiliares que pretende colocar o texto da reforma da Previdência em votação mesmo sem os votos necessários.



Na avaliação do presidente, em caso de derrota, o governo terá o discurso de que "fez a sua parte" e passará a responsabilidade aos parlamentares, que seriam obrigados a assumir uma postura perante seus eleitores. O discurso de que sem a reforma "não haverá aposentadorias" no futuro foi reforçado pelo presidente e seus ministros em vídeos publicados recentemente.



Entrevistas



Além do esforço com os parlamentares, neste sábado começam a ser transmitidos os programas na TV aberta que o presidente gravou nas últimas semanas para tentar diminuir a resistência à reforma da Previdência na população. Neste sábado, será transmitido o programa Amaury Jr, na TV Bandeirantes. Domingo é a vez de a gravação do programa do Silvio Santos ir ao ar. E na segunda o presidente aparecerá no programa do Ratinho, também do SBT.



Na segunda-feira, 29, o presidente deve estar em São Paulo para participar pela manhã de uma entrevista ao vivo para a Radio Bandeirantes.



(Carla Araújo e Tânia Monteiro)