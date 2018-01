Índice de preços do PCE nos EUA sobe à taxa anualizada de 2,8% no 4º tri/2017

Washington, 26 - O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês), medida de inflação preferida do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), subiu à taxa anualizada de 2,8% no 4º trimestre de 2017, de acordo com a primeira estimativa divulgada hoje pelo Departamento do Comércio.



Já o núcleo do PCE, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, registrou avanço anualizado de 1,9% no quarto trimestre. Fonte: Dow Jones Newswires.