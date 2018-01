Petrobras anuncia quedas de 0,20% no preço da gasolina e de 1,30% no diesel

São Paulo, 26 - A Petrobras anunciou um novo reajuste para os combustíveis, com queda de 0,20% no preço da gasolina nas refinarias e recuo de 1,30% no preço do diesel. Os novos valores valem a partir do sábado, dia 27.



A nova política de revisão de preços foi divulgada pela petroleira no dia 30 de junho de 2017.



Com o novo modelo, a Petrobras espera acompanhar as condições do mercado e enfrentar a concorrência de importadores.