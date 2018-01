Moody's altera perspectiva do rating Ba1 da Rússia de estável para positiva

São Paulo, 25 - A agência de classificação de risco Moody's reafirmou o rating de longo prazo da Rússia em Ba1, mas alterou a perspectiva da nota de estável para positiva.



Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, a Moody's comenta que há evidência crescente de força institucional na Rússia. "O quadro macroeconômico do país lidou bem com o choque dos preços do petróleo e com o impacto das sanções impostas até o momento", disse a agência, lembrando que aprimoramentos foram feitos no quadro fiscal do governo. Para a Moody's, o aumento da evidência de resiliência econômica e fiscal "reduziu a vulnerabilidade da Rússia a novos choques externos resultantes de tensões geopolíticas ou de novas quedas nos preços do petróleo.



Na avaliação da agência, a nota 'Ba1' equilibra a força fiscal da Rússia com as perspectivas econômicas e a formulação de políticas contra a combinação de desafios econômicos de longo prazo, além da continuidade da exposição a eventos externos a mais curto prazo. "O horizonte de perspectivas permitirá que a Moody's avalie se esse equilíbrio continuará a mudar a favor da Rússia", afirmou.



(Victor Rezende)