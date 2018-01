BCE mantém juros e prevê que taxas seguirão nos níveis atuais por longo período

Frankfurt, 25 - O Banco Central Europeu (BCE) decidiu nesta quinta-feira manter sua política monetária inalterada, conforme esperado por analistas. A principal taxa de juros do BCE, a de refinanciamento, continuou em 0%, enquanto a de depósitos seguiu em -0,40%.



Além disso, o BCE reiterou seu compromisso de manter os juros nos níveis atuais por um "período estendido", ou "bem depois" do fim das compras líquidas de ativos, no âmbito do chamado programa de relaxamento quantitativo (QE, na sigla em inglês).



Em breve comunicado, o BCE também reafirmou que continuará comprando mensalmente 30 bilhões de euros em ativos até setembro, ou além disso, se necessário. O BCE disse ainda estar disposto a ampliar o QE caso a perspectiva econômica da zona do euro piore.



Logo mais, a partir das 11h30 (de Brasília), o presidente do BCE, Mario Draghi, falará em entrevista coletiva para comentar a decisão de hoje. Fonte: Dow Jones Newswires.