China dá nova indicação de que presidente do PBoC irá se aposentar

Pequim, 25 - O presidente do Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês), Zhou Xiaochuan, não está na nova lista do principal órgão consultivo do país, sinalizando sua possível aposentadoria, segundo a agência de notícias estatal chinesa Xinhua.



Zhou, que é um vice-presidente do órgão e também a autoridade que comanda o PBoC há mais tempo na história do país, não foi selecionado para o conselho.



Zhou, que completa 70 anos este ano, já havia sinalizado que iria se aposentar durante o 19º Congresso do Partido Comunista, realizado em outubro. Fonte: Dow Jones Newswires.